В Златоусте прокуратура нашла нарушения в работе детского лагеря «Солнечный»

Златоустовская транспортная прокуратура провела проверку в детском оздоровительном лагере «Солнечный» (находится под управлением Южно-Уральской железной дороги). В результате были выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выезда прокуратура установила, что размещение средств спасения не соответствует плану эвакуации, в здании бассейна нет полотенец, а асфальт возле столовой сильно поврежден.

Транспортный прокурор направил представление руководителю дирекции социальной сферы ЮУЖД. Кроме того, начальника лагеря «Солнечный» привлекли к административной ответственности. Согласно КоАП РФ, за нарушение пожарной безопасности и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения должностным лицам назначается штраф на общую сумму от 20 до 30 тыс. руб.

Ольга Воробьева