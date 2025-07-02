В Самарской области за первое полугодие зафиксировали 150 нарушений в лесах
За первое полугодие текущего года лесная охрана Самарской области зафиксировала 150 нарушений. Об этом сообщает правительство региона.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Возбуждено 147 административных дел и три уголовных дела. В основном нарушения касаются незаконной рубки лесных насаждений, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной безопасности и оставление мусора в лесу.
В правительстве Самарской области отмечают, что выявить и пресечь нарушения помогают лесопатрульные автомобили, космический мониторинг, 45 камер видеонаблюдения с радиусом обзора 30 км, фотоловушки и жители.