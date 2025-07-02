Тарифы на коммунальные услуги в Самарской области увеличились до 17,2%

В Самарской области с 1 июля 2025 года подорожали коммунальные услуги. Согласно распоряжению региональных властей, предельный индекс изменения платы за ЖКУ составляет 17,2%.

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При этом правительство России установило для Самарской области максимальный индекс в размере 13,2%, но у региона оставалась возможность корректировать показатель в большую или меньшую сторону.

В Самаре, по данным городского департамента городского хозяйства и экологии, за тепловую энергию потребителям придется заплатить 2856,60 руб. за Гкал, компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе — 50,81 руб. за куб. м, компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе — 58,15 руб. за куб. м.

Водоснабжение обойдется в 50, 81 руб. за 1 куб. м, водоотведение — 28,90 руб. за 1 куб. м.

На электричество одноставочный тариф изменится с 5,48 до 6,16 руб. за кВт/ч для потребителей, чей объем потребления электричества составит не более 1 200 кВт/ч в месяц. При разделении тарифа на дневную и ночную зоны тариф в первом диапазоне потребления составит 7,18 руб. днем и 3,70 руб. ночью. Самарцы, которые используют электроплиты и электроотопительные установки при потреблении не более 1 200 кВт/ч в месяц будут платить 4,31 руб. за кВт/ч.

Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением обойдется в 139,75 руб. при отсутствии прибора учета газа

(на 1 чел. / 1 кв. м отапливаемой площади / 1 кв. м отапливаемого объема в месяц). При наличии прибора учета газа — 10,75 руб. (за 1 куб. м газа).

Сабрина Самедова