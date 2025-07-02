В Магнитогорске задержали разыскиваемого Интерполом жителя Таджикистана

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025» в Ленинском районе Магнитогорска был задержан гражданин Таджикистана, который находился в международном розыске, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

В России задержанный оказался до объявления в розыск. В Магнитогорске он скрывался от правосудия, пока не был задержан сотрудниками национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Челябинской области совместно с региональным отделом иммиграционного контроля.

Выявлено, что гражданин Таджикистана разыскивался за мошенничество. Злоумышленника ждет возвращение домой и наказание в виде восьми лет лишения свободы. До принятия решения о его выдаче правонарушитель будет находиться под арестом.

Полина Цыганова