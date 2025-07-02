В Пензенской области экс-директор МУП пойдет под суд за взятку в 1,8 млн

В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия (МУП). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 27 декабря прошлого года фигурант получил от представителя строительной фирмы 1,8 млн руб. взятки. За эти деньги ему предстояло выдать технические условия на технологическое подключение планируемого к застройке коттеджного поселка (700 домов) к сетям водоснабжения в селе Богословка Пензенского района.

Как только руководитель предприятия получил взятку, его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Фигурант содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов