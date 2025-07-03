На строительство моста через реку Меша в Сабинском районе выделят 200 млн рублей

На работы по строительству моста через реку Меша у села Мингер в Сабинском районе Татарстана направят 200 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В ходе работ подрядчик должен будет сделать систему водоотвода, разметку, провести озеленение, установить дорожные знаки и обновить инженерные коммуникации.

Заказчиком работ выступает «Главтатдортранс». Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Строительство должны завершить до 20 ноября 2026 года.

В 2018 году в Сабинском районе реконструировали мост через реку Меша на автодороге Казань — Шемордан за 47,7 млн руб.

Диана Соловьёва