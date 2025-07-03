ГОК со смыслом

Башкирия сегодня известна как один из крупнейших регионов России по добыче нефти. Но история добывающей промышленности на ее территории начиналась с медной руды. Для чего башкирам нужны были зоркие глаза, кто такие рудознатцы, что называли «снарядным голодом» и сколько тонн меди осталось в башкирских недрах — в новой рубрике «Ъ» «Настоящее прошлое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слиток меди

Фото: en.m.wikipedia.org, Коммерсантъ Слиток меди

Фото: en.m.wikipedia.org, Коммерсантъ

Хозяева медной горы

Башкирский медный пояс является частью медного пояса России, пролегает по юго-восточной части территории республики, и его протяженность составляет 300-350 км. Точное время обнаружения меди на территории Башкирии остается предметом дискуссий среди историков. Наиболее вероятно, что первые месторождения были открыты еще в бронзовом веке. Одним из древнейших свидетельств являются горные выработки на месторождении Бакр-Узяк, расположенном в 30 км к северу от Сибая.

«Один из частых вопросов — о том, как же в те далекие времена люди находили медь, не имея современных научных знаний и технических средств. Ответ очень прост — у них были зоркие глаза. Они видели признаки, например, выцветы медной зелени где-то на склоне горы, и знали, что это означает. Так и находили»,— рассказывает исполняющий обязанности заведующего кафедрой геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Уфимского университета науки и технологий Владимир Никонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа на рудниках в Башкирии, первая половина XX века, поиск медных слитков

Фото: Учалинский историко-краеведческий музей, Коммерсантъ Работа на рудниках в Башкирии, первая половина XX века, поиск медных слитков

Фото: Учалинский историко-краеведческий музей, Коммерсантъ

Изначально люди находили самородки меди и методом холодной ковки изготавливали из нее украшения и мелкие предметы быта, в том числе ножи, шилья, иглы. Со временем древние мастера освоили технологию выплавки «красного металла» из медистых песчаников и медно-колчеданных руд. Это привело к массовому производству орудий труда и оружия — кинжалов, топоров и других необходимых предметов. Позднее люди научились создавать более прочные материалы путем сплавления меди с другими металлами. Например, соединение меди и олова, в результате которого получалась бронза. Что привело к еще большему росту популярности меди.

XVIII век стал важным этапом в истории становления рудопромышленного дела на Урале. В этот период началось планомерное освоение богатейших недр этой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа на рудниках в Башкирии, первая половина XX века

Фото: Учалинский историко-краеведческий музей, Коммерсантъ Работа на рудниках в Башкирии, первая половина XX века

Фото: Учалинский историко-краеведческий музей, Коммерсантъ

«Башкиры издревле были отличными рудознатцами и рудопромышленниками, и партикулярные горнозаводчики широко использовали их опыт при развитии рудопромышленного дела на Урале», — рассказывает начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия республики Салават Кулбахтин. Учитель истории и краевед Фанур Шагиев добавляет, что царское правительство и местные власти часто прибегали к помощи коренных жителей для поисков рудных мест. Он отмечает, что первые образцы полезных ископаемых башкирские специалисты передали практически сразу после учреждения «горной власти». Но, отмечает эксперт, все же реальный отсчет истории башкир-рудознатцев следует вести с 1732 года, когда стало известно имя Янгильды Бигишева.

«Вотчинник Мякотинской волости, жительствующий в деревне Иртяшской при Иртяшском озере, в январе представил образец медной руды с верховьев реки Белой, а весной сопровождал туда горных специалистов. Месторождение со временем отошло заводчикам Осокиным, а сам Янгильда официально утвержден был рудознатцем и стал отныне доверенным лицом «горной власти». Последующие 20 лет почти все действия по изыскательским работам на восточном склоне Южного Урала начинались с обращения к Янгильде, и без совета с ним почти ничего не решалось»,— говорит Фанур Шагиев.

Личная страница Фанура Шагиева в ВК

В истории рудопромышленного дела в Башкирии остались также имена Тасима Мамедова и его сыновей Ишменя, Исмагила и Мухамет-Рахима, и внуков Исхака и Закира. Глава семейства открыл в 1734 году месторождение, где всего за пять месяцев было добыто 60 тыс. пудов руды. Это месторождение впоследствии получило название Муллинский рудник. Его сын Исмагил Тасимов в 1755 году участвовал в составлении свода горнозаводских судебных законов для нового Уложения Российской Империи. Вместе с Козьмой Ломтевым они предложили учредить специальное ведомство, которое должно было заниматься учетом месторождений и заявок, регулировать отвод рудничных участков, улаживать споры среди уральских промышленников и представлять их коллективные интересы. С помощью данного шага удалось скорректировать разрозненное до этого законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исмагил Тасимов

Фото: ВКонтакте, Коммерсантъ Исмагил Тасимов

Фото: ВКонтакте, Коммерсантъ

А также Исмагил Тасимов стал инициатором создания Санкт-Петербургского горного училища для подготовки специалистов, в том числе для казенных медеплавильных заводов.



Цитата из доклада Сената «Об учреждении Горного училища при Берг-коллегии» Екатерине II, источник — Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, сайт www.prlib.ru «… нынешнее заводского Правления состояние весьма от прежнего разнится, ибо, как прежде учреждено оное было для одного только размножения заводов, так ныне, имея предметом общественную экономию, оно же должно стараться вообще о построении заводов, о прочности оных, о лучшем производстве горной работы, о существенном разборе металлов по их достоинствам и качествам, так и о доставлении из них меньшим, или, по крайней мере, равным иждивением большей пред прежним Государству прибыли; чего без обученных людей и сведущих заводских правителей никак произвести не можно…».

Пуд меди

Активное промышленное освоение медных месторождений Южного Урала началось в XVIII веке. В 1730-х годах по инициативе географа Василия Татищева была развернута масштабная программа по разведке месторождений для строительства медеплавильных заводов.

«Первым промышленным предприятием в Башкирии стал Воскресенский медеплавильный завод, заложенный в 1736 году. Его строительство инициировал главный командир Оренбургской экспедиции Иван Кириллов. «Поводом послужило выявление залежей медных руд, которые должны были стать сырьевой базой для будущего предприятия. Была возведена плотина, деревянная крепость для защиты, но в 1737 году Иван Кириллов умер»,— рассказывает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Недостроенный и полуразрушенный завод перешел во владение купцу Ивану Твердышеву, который вместе с компаньонами — братом Яковом Твердышевым и Иваном Мясниковым — осваивали промышленное производство меди.

«После анализа перспектив его возведения Твердышев решил построить новый завод в другом месте — на реке Тор (в нынешнем Мелеузовском районе). Ему удалось быстро возвести и запустить его, постепенно наращивая производство: в 1760-х годах на предприятии функционировало 7 плавильных печей, 3 гармахерских горна и 2 расковочных молота», — рассказывает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «На заводах работали русские крепостные и приписные к заводам крестьяне. На подсобных работах использовался вольнонаемный труд башкир и татар»,— добавляет Фанур Шагиев.

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Этот завод стал одним из крупнейших производителей меди в регионе. За первый год работы предприятия было выплавлено порядка 15 тысяч пудов (245,7 тонн), на пике производства Воскресенский завод производил 18 тысяч пудов (295 тонн) меди в год. «Всего же за 150 лет его существования было получено свыше 1,6 млн пудов (26,5 тыс. тонн) меди, отправлявшейся главным образом на внутренний рынок (она продавалась в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Царицын и другие), а также на экспорт», — подытоживает эксперт. Медь, которую выплавляли на этом заводе, использовалась для производства артиллерийских орудий и снарядов.

Этот завод стал первым в империи Твердышевых-Мясниковых, за которым последовало строительство Верхнеторского медеплавильного завода. Он располагался в 12 км от Воскресенского. В разное время здесь выпускалось от 3 до 19 тысяч пудов меди. Максимальную производительность завод показал в 1889 году. Завод проработал до 1913 года и был закрыт из-за истощения Каргалинских рудников, которые были источником сырья для производства.

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Также купцам принадлежали Преображенский (основан в 1750 году на реке Зилаир), Богоявленский (основан в 1755 году на реке Усолка), Архангельский (основан в 1753 году на реке Ак-Сын) заводы. Всего на XVIII век на медеплавильных заводах компании Твердышевых и Мясниковых в Башкирии было произведено 1,74 млн пудов меди, что составляло 30,7% совокупной продукции медеплавильных заводов Урала. Большинство из них были закрыты в начале XX века и разрушены. Некоторые из них в настоящее время являются памятниками культурного наследия.

Медный путь

В период между мировыми войнами медь стала «архинужным» металлом в реализации государственных планов. «Достаточно вспомнить, что такое медь! Это 10-20% веса любого электромотора, любого электрогенератора, любого трансформатора. Вся электротехника построена на меди, без нее у нас в розетке электричества не будет. А еще гильзы для артиллерийских снарядов изготавливают из латуни — сплава меди с цинком. Напомню, что неудачи страны в Первой мировой войне были связаны со снарядным голодом. Советская власть понимала, насколько важно «красное золото» для благополучия страны, поэтому много вкладывала в развитие промышленности», — рассказывает геолог Владимир Никонов.

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Из доклада начальника штаба Верховного Главнокомандующего Русской армии Николая Янушкевича военному министру Российской империи Владимиру Сухомлинову, источник rossaprimavera.ru «Положение снабжения пушечными снарядами положительно критическое. Вся тяжесть современных боев — на артиллерии… Без патронов нет успеха»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поселение рядом с шахтой

Фото: Учалинский историко-краеведческий музей, Коммерсантъ Поселение рядом с шахтой

Фото: Учалинский историко-краеведческий музей, Коммерсантъ

На территории республики вокруг медных производств появились города Сибай, Учалы и поселок Бурибай. Здесь шла масштабная добыча и переработка медных руд, на базе месторождений строились горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые ведут свою деятельность и сегодня и представляют основные активы добывающей промышленности Башкирии.

Сибайский ГОК основан в 1957 году. Производительность — 1,5 млн тонн руды в год. Новый владелец, санкт-петербургское АО «Полиметалл», планирует к 2028 году возобновить работу обогатительной фабрики, которая в настоящий момент законсервирована. Компания также готовит к освоению Ново-Петровское золото-медно-цинковое месторождение в Хайбуллинском районе.

Учалинский ГОК начал работу в 1954 году. Производительность — 6,5 млн тонн руды в год. Владелец, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», (УГМК) готовит к освоению Ново-Учалинское месторождение с запасами 112 млн тонн руды и «Подольское» месторождение с запасами руды в 88 млн тонн.

ООО «Башкирская медь» основано в 2005 году. Ведет добычу руды на месторождении «Юбилейном», которое было открыто в 1966 году. Балансовые запасы руды на месторождении оцениваются в 74 млн тонн.

ООО «Салаватское» основано в 2019 году. Владеет лицензией на право пользования недрами одноименного медно-порфирового месторождения до 2044 года. Планирует вложить 40 млрд руб. в строительство горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе.



Источник — ria.ru. «Медь — это основной бенефициар зеленой энергетики. Не «редкие земли», не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит, потому что зеленая энергетика — это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями», — считает глава Роснедр Олег Казанов

«Долю республики в структуре добычи медного сырья в России можно оценить на уровне 10%, тогда как десять лет тому назад она приближалась к 20%. Подобная ситуация обусловлена не только динамикой добычи на предприятиях региона, но и изменениями в ее географической структуре по всей стране»,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Тем не менее потенциал недр Башкирии довольно приличный — в них находится не менее 5 млн тонн меди, не считая того, что лежит в отвалах и хвостохранилищах и при развитии технологий может быть вовлечено в повторное использование».

Ольга Корзик