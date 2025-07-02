Экс-владельцы «Арианта» не смогли оспорить арест 46,6 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу экс-владельцев национализированного «Арианта» на отказ о признании незаконным ареста денежных средств на сумму более 46,6 млрд руб. Ограничения на счетах остаются в силе. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Кассационную жалобу подали 27 мая Александр Аристов, его супруга Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и ее муж Александр Кретов, а также ООО «Группа компаний "Ариант "». Истцы пытались оспорить решения первой и апелляционной инстанций, принятые в декабре 2024-го и апреле 2025-го. Тогда им было отказано в признании незаконными постановлений судебных приставов, из-за которых у экс-владельцев «Арианта» арестовали счета. Это было сделано в рамках исполнительного производства о взыскании неосновательного обогащения в размере 46,6 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК — Юрия Антипова, Александра Аристова и членов их семей. Надзорное ведомство доказало, что ответчики разработали схему незаконного обогащения и осуществляли корпоративный контроль над заводами. В счет указанной суммы были изъяты активы ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма “Южная”», «Агрофирма “Ариант”» и «Центр пищевой индустрии — “Ариант”». Перечисленные компании перешли в собственность государства. В настоящий момент ими управляет «РСХБ-Финанс».

Ольга Воробьева