В Казани на станции метро «Горки» закрыли вестибюль из-за потопления

В казанском метрополитене до 11:30 закрыли вестибюль № 2 станции метро «Горки» из-за потопления. На станции перестал работать один из двух дренажных насосов. Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Насосы не успевают откачивать воду, выпавшую из-за обильных осадков. Службы метрополитена устанавливают дополнительные насосы для откачки дождевой воды и занимаются восстановлением неработающего дренажного насоса.

Уточняется, что вестибюль № 1 открыт для входа и выхода пассажиров. Метро Казани работает в штатном режиме, поезда приезжают без опозданий.

UPD: вестибюль №2 открыт.

Диана Соловьёва