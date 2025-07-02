«Крылья Советов» арендовали нападающего из «Локомотива»

Нападающий Вадим Раков перешел в самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива». Соглашение с игроком действует до конца сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба команды волжан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вадим Раков является воспитанником «Локомотива». В сезоне 2021/22 он забил 36 мячей в 26 матчах, установив рекорд ЮФЛ-2.

Футболист дебютировал в основном составе «Локомотива» в сезоне 2022/23, сыграв против «Крыльев Советов». В прошлом сезоне Вадим Раков провел 29 матчей, забив три гола и сделав шесть результативных передач. Также его регулярно вызывают в молодежную сборную России.

Георгий Портнов