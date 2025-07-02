В Энгельсе суд наказал экс-директора МКУ за травмирование женщины от ветки

Суд вынес приговор в отношении бывшего директора МКУ «Городское хозяйство» Энгельса Саратовской области по уголовному делу о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, фигурант не обеспечил надлежащий уход за зелеными насаждениями, включая ликвидацию аварийных деревьев и вырезку сухих и поломанных ветвей. 31 декабря 2023 года ветка дерева, растущего у тротуара на ул. Кожевенной, упала на 48-летнюю женщину. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

По решению суда фигурант получил 1,5 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также ему запрещено занимать определенные должности в течение 1,5 года.

Павел Фролов