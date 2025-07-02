Главу Минстроя Алтая предупредили об ответственности из-за долгов перед «ЮВТ Аэро»

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай вынесли предупреждение из-за долгов перед татарстанской авиакомпанией «ЮВТ Аэро» на 350 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ведомство установило, что Минстрой Республики Алтай не выплатил авиакомпании «ЮВТ Аэро» субсидии из бюджета для возмещения затрат на внутренние региональные рейсы. По требованию транспортного прокурора задолженность на 350 тыс. руб. была погашена.

Комитет по контролю Республики Алтай по материалам транспортной прокуратуры привлек главу Минстроя региона к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий) и вынес предупреждение.

Диана Соловьёва