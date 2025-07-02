Глеб Никитин возглавил НРО военно-исторического общества вместо своего зама

Губернатор Нижегородской области с 1 июля 2025 года возглавил региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович и губернатор Глеб Никитин (слева направо)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович и губернатор Глеб Никитин (слева направо)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 2022 года отделение возглавлял заместитель губернатора по блоку культуры Олег Беркович. Он подвел итоги работы за прошедшие три года. За это время по инициативе и при участии членов общества прошло более 400 акций и мероприятий. В их числе открытие стел «Город трудовой доблести» в Нижнем Новгороде и Дзержинске, установка 313 мемориальных досок в честь Героев Советского Союза, проекты «Фронтовая библиотека» и «Письмо из госпиталя».

В планах на 2025 год — продолжение взаимодействия региональными отделениями общественных организаций, среди которых «Знание» и «Волонтеры Победы». Ключевым партнером для реализации запланированных проектов станет центр патриотического воспитания «Авангард».

Кроме того, прорабатывается вопрос о включении Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) в программу лояльности Российского военно-исторического общества.

Галина Шамберина