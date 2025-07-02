«Не обманывайте себя, это не обычная летняя жара»

Пришедшийся на середину недели пик жары в ряде стран Западной Европы привлек внимание не только европейских, но и других СМИ в разных частях мира. Эксперты анализируют причины аномально высокой температуры, а местные власти и население пытаются справиться с температурами выше 35–40°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert F. Bukaty / AP Фото: Robert F. Bukaty / AP

Опасная жара в Европе, ситуация продолжает ухудшаться

Температура воздуха поднялась настолько, что на юге Франции пришлось приостановить работу ядерного реактора, потому что сброс нагретой им воды в уже перегретую реку поставил бы под угрозу местную природу. Все это время европейцы изо всех сил старались держаться, особенно в местах, где кондиционирование воздуха все еще является роскошью или не приветствуется. Некоторые люди беспокоятся о загрязнении, которое вызывают кондиционеры; а некоторые пожилые итальянцы просто считают, что это вредно для здоровья. Правительства пытались помочь, в некоторых случаях ограничивая работу на открытом воздухе и отправляя муниципальных служащих проведать пожилых людей.

Палящая жара напоминает, что ЕС должен быть открыт для зеленых технологий

Когда этим летом железные дороги Европы начнут плавиться от жары, будет разумно не забыть о лишнем слое протекционизма, который нагревает их поверхность. По мере того как ртутный столбик поднимается, растет и необходимость борьбы с изменением климата. Однако тарифные барьеры ЕС на китайские электромобили рискуют нарушить зеленый баланс, в котором, как утверждает Европа, она лидирует.

ЕС ввел тарифы 45,3% на китайские аккумуляторные электромобили в октябре, чтобы они не «заполонили» их рынок. Теперь, столкнувшись с перебоями из-за тарифов, введенных Соединенными Штатами, Пекин и Брюссель выдвинули идею отмены тарифов посредством возможных обязательств по минимальным ценам, известных как ценовые обязательства, для импортируемых автомобилей. Так же, как неумолимые лучи солнца обжигают континент, так и амбиции Европы должны прожигать торговые барьеры, чтобы соответствовать климатической реальности. По-настоящему зеленая экономика требует открытых рынков, а не закрытых дверей.

Не обманывайте себя, это не обычная июньская жара: +45°С днем и палящие ночи

В беседе с El Confidencial Хорхе Ольсина Кантос, профессор географии в Университете Аликанте и директор лаборатории климатологии в этом учебном заведении, отмечает, что «волны тепла приходят все раньше и становятся все более интенсивными. Мы больше не сталкиваемся с жарой 1970-х и 80-х годов; теперь она идет гораздо дальше, формируя новую климатическую реальность для нашей страны. И да, это тесно связано с процессом глобального потепления». «В Испании этот процесс приобретает уникальный региональный характер, особенно в Средиземноморском регионе. Я часто говорю о "медитерранизации" климата, поскольку ключевым фактором здесь является тепло, накопленное в морской воде, которая является областью, нагреваемой больше всего вдоль всего испанского побережья». Он говорит о температуре воды в регионах, что «несмотря на конец июня, во многих районах нашего средиземноморского побережья температура воды составляет около 25 градусов, что на 3–4 градуса выше нормы. Это температуры, которые последний раз достигались в августе 1980-х и 1990-х годах». Как предупреждает Испанское государственное метеорологическое агентство (AEMET), все это приводит к значительному повышению температур, они «намного превышают норму для этого времени года».

«Почти все распродано»: французы спешат за вентиляторами и кондиционерами

Пустые полки, очереди и нехватка товаров сразу после поставки: волна жары, захлестнувшая Францию, вызвала массовое увлечение оборудованием для охлаждения. «Как только мы получили поставку, почти все было продано. Вчера у нас их уже не было, и нам пришлось перенаправить покупателей в другие магазины»,— говорит Морган, продавщица магазина Hema в Париже. Тот же сценарий в магазине сети Fnac в Сен-Лазаре, где запасы испаряются в течение нескольких часов. «Мы получаем около 30 штук утром, и все они продаются за день»,— рассказывает продавец. Цифры подтверждают этот ажиотаж. Согласно данным NielsenIQ за неделю с 8 по 14 июня 2025 года, продажи вентиляторов подскочили на +253,9%, а продажи кондиционеров — на +612,2%. Это 235 901 вентилятор и 26 401 кондиционер, проданные за одну неделю.

Взгляд The Guardian на аномальную жару в Европе: лидеры должны напоминать гражданам о важности амбициозных целей

В такие времена, как сейчас, когда в некоторых европейских странах опасно высокие температуры, острая необходимость адаптации ко все более нестабильному климату становится очевиднее, чем когда-либо. От решения французского правительства закрыть школы до запретов на работу на открытом воздухе в самое жаркое время дня в большинстве регионов Италии, первоочередной задачей является защита людей от экстремальной жары и признание того, что волна тепла может нанести больший урон, чем сильный шторм.

Не может ли нынешняя опасная жара помочь переориентировать умы? Например, ускорить переход на солнечную энергетику и электрический транспорт. Помимо поддержки людей в борьбе с жарой и поощрения различных видов адаптации (например, в строительстве и городском дизайне), европейские лидеры должны использовать текущие условия, чтобы напомнить общественности, как много поставлено на карту, и подчеркнуть важность амбициозных, достижимых целей. Климатическое отчаяние смертельно, но тревогу, вызванную осознанием рисков, можно использовать в позитивных целях. Помимо проблемы, которую необходимо решить, эта жара может рассматриваться как обучающий момент — когда общественность становится более восприимчивой к насущным требованиям перемен.

Обильный пот

Уже нельзя исключать, что жара и засуха могут снова стать опасным для жизни явлением в Западной Европе. Или уже стали?

Начиная с 2003 года, не утихают споры о том, как количественно оценить ущерб и опасности климатической катастрофы, которая имеет так много косвенных последствий в дополнение к непосредственно видимым: в денежном выражении, на основе неурожаев, ущерба инфраструктуре и лесных пожаров? Тогда лето 2003 года обошлось бы в $13 млрд.

Эта неделя также может снова ознаменоваться написанием небольшого, но мучительного отрывка из истории немецкого климата. До сих пор температура выше 40 градусов по Цельсию была «официально подтверждена» в Германии только 4 раза, самая высокая составила 41,2 градуса по Цельсию (Дуйсбург, 2019). В Рейнской области в среду ожидается температура около 39 градусов по Цельсию, так что 40 градусов по Цельсию не за горами.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Татьяна Герасимова, Евгений Хвостик