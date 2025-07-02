Бренд Etat Pur выбрали амбассадоров

Актеры Анастасия Красовская и Слава Копейкин стали амбассадорами французского косметического бренда Etat Pur. Слава Копейкин известен по ролям в сериалах «Слово Пацана. Кровь на асфальте» и «Дети перемен», а Анастасия — по ролям в сериалах «Слово Пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки» и «Черная весна». Etat Pur —дерматологический бренд, который выпускает сыворотки с одним активным компонентом для решения разных проблем: возрастные изменения, высыпания, сухость, чувствительность и покраснения, пигментация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Etat Pur Фото: Etat Pur Фото: Etat Pur Следующая фотография 1 / 3 Фото: Etat Pur Фото: Etat Pur Фото: Etat Pur