В Красноярске возбуждены уголовные дела об отмывании более 160 млн рублей

В отношении трех жителей Железногорска (Красноярский край) возбуждены уголовные дела об отмывании более 160 млн руб. Их подозревают в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), а также получении взятки должностным лицом (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

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По версии следствия, не позднее октября 2018 года фигуранты дела через подставных лиц учреждали фирмы, которые якобы занимались финансово-хозяйственной деятельностью. Через эти организации преступники под видом сделок обналичивали деньги за вознаграждение в размере 8% от суммы.

Кроме того, по данным следователей, глава преступной группы передал взятку в 170 тыс. руб. судебному приставу за предоставление информации об исполнительных производствах, а также за завышение суммы по исполнительному производству в счет погашения долга фиктивных фирм.

Пристав была задержана правоохранителями. Решением суда ее поместили под стражу.

Александра Стрелкова