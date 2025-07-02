Ижевчанина оштрафовали за слив личных фото экс-супруги и сопротивление полиции

Ленинский райсуд Ижевска назначил штраф ижевчанину за слив личных фото бывшей супруги и сопротивление полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Местного жителями признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК) и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ст. 318 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в ночь с 7 на 8 марта фигурант поссорился с потерпевшей в ночном клубе «Мега», после чего забрал телефон бывшей супруги и начал смотреть его содержимое. Подсудимый нашел переписку в мессенджере между пострадавшей и ее приятелем. Находясь в состоянии опьянение, обвиняемый на почве ревности распространил фото потерпевшей и сведения о ее личной жизни общим знакомым и в рабочие чаты пострадавшей в соцсетях.

Фигурант находился в доме матери. Полицейские приехали на место, однако подсудимый отказался проследовать с ними в отдел. Обвиняемый начал нецензурно выражаться и оказал сопротивление, ударив одного из правоохранителей по голове.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Инстанция назначила обвиняемому 50 тыс. руб. штрафа.