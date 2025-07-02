Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракты с двумя канадскими спортсменами Уайаттом Калинюком и Брэндоном Биро. Договоренности будут действовать до конца сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Ак Барс» перешли два канадских хоккеиста Калинюк и Биро

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В «Ак Барс» перешли два канадских хоккеиста Калинюк и Биро

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

28-летний защитник Уайатт Калинюк сыграл 201 матч в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 78 очков. Спортсмен также провел 26 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и набрал 9 очков. В прошлом сезоне хоккеист выступал в Финской хоккейной лиге и набрал 36 очков в 66 матчах.

27-летний нападающий Брэндон Биро сыграл 247 матчей и набрал 183 очка в пяти сезонах АХЛ.

Диана Соловьёва