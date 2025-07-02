Politico: Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной обороне

Великобритания и Германия готовы подписать договор, предполагающий оказание взаимопомощи в случае внешней угрозы. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Один из ключевых пунктов договора касается оборонного партнерства, рассказали собеседники издания. Он опирается на подписанное в 2024 году двустороннее соглашение «Тринити-хаус», согласно которому внешняя угроза для одной из сторон автоматически становится угрозой для второй. Включение этого пункта в соглашение подтверждает стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности из-за сокращения военного присутствия США в Европе, пишет Politico.

Также в соглашение должны войти положения о мерах по борьбе с нелегальной миграцией, работе над совместными исследованиями и внедрению инноваций. По словам источников, текст договора «близок к завершению». Ожидается, что соглашение будет подписано 17 июля.

Соглашение «Тринити-хаус», заключенное Великобританией и ФРГ прошлой осенью, предусматривало проведение совместных учений на восточном фланге НАТО, производство беспилотников, запуск британского завода по производству артиллерийских стволов по заказу германского оружейного концерна Rheinmetall, а также защиту подводной инфраструктуры в Северном море. Помимо этого документ предполагает периодическое размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ на авиабазе Лоссимут в Шотландии с целью защиты Северной Атлантики.