На острове Поджабный найден заблудившийся самарский грибник

Ночью 1 июля на пульт оперативных служб поступила информация о том, что в лесу на острове Поджабный потерялся 88-летний мужчина, отправившийся туда за грибами. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Спасатели совместно с волонтерами «Лиза Алерт» отправились на поиски грибника. Поисковые работы продолжались до самого утра.

В 04:40 (MSK+1) потерявшегося пенсионера обнаружили и на катере доставили на спасательную станцию, где передали родственникам. Медицинская помощь не потребовалась.

Алексей Алексеев