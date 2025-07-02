Двое жителей Казани потеряли около 7 млн руб., пытаясь купить автомобиль на сайте бесплатных объявлений. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два жителя Казани отдали мошенникам 7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Два жителя Казани отдали мошенникам 7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию обратился 58-летний житель Казани. Он рассказал полицейским, что собирался приобрести автомобиль на сайте бесплатных объявлений. Потерпевший связался с одним из продавцов. Тот после устных договоренностей попросил внести предоплату за автомобиль и оплатить таможенный сбор. В результате казанец перевел на счета неизвестного 5 млн руб., однако машину так и не получил.

Звонки от мошенников продолжились. Неизвестные требовали перевести дополнительные средства на расходы. Похожая ситуация произошла с другим жителем Казани, который перевел мошенникам 2,5 млн руб. за иномарку. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Диана Соловьёва