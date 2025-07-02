Володин призвал россиян рассказать пожилым родственникам о самозапрете на кредиты

Оформление самозапрета на кредиты поможет пожилым людям защитить себя от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. С 1 марта правом на самозапрет воспользовались 12 млн россиян, отметил он.

«Если спустя время возникнет потребность в заемных средствах, граждане смогут снять самозапрет и обратиться в банк за кредитом после "периода охлаждения" в несколько дней»,— написал господин Володин.

26 февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. Согласно закону, россияне могут установить ограничения через «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.