Уфимским чиновникам запретили употреблять канцеляризмы в соцсетях

На страницах главы администрации Уфы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» должно публиковаться не менее четырех постов в неделю, при этом в текстах запрещено использовать канцеляризмы и стилистику пресс-релизов. Посты должны быть написаны в стилистике «письменной разговорной речи», говорится в положении о ведении аккаунтов чиновников в соцсетях, которое утвердил сити-менеджер Ратмир Мавлиев (документ опубликован на сайте мэрии).

Комментарии к публикациям должны оставаться открытыми, их модерацией будет заниматься пресс-служба. Отзывы с нецензурными выражениями, спам-рассылки и оскорбления подлежат удалению, а их авторы могут быть добавлены в «черный список».

Аналогичные требования распространяются на аккаунты городской администрации, а также районных администраций и подведомственных муниципальных организаций (перечислены на 21 странице прилагаемого к документу перечня).

Контролировать ведение соцсетей будет замглавы администрации, курирующий пресс-службу. Сейчас этот пост занимает Денис Ганиев.

Идэль Гумеров