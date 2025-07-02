Александр Бастрыкин заинтересовался нелегальными киосками в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о работе незаконного торгового павильона в Челябинске. О результатах расследования отчитается руководитель регионального управления СК России Алексей Колбасин, сообщает информационный центр ведомства.

О работе нелегальных киосков сообщалось в социальных сетях. По данным публикаций, торговым павильоном владеют мигранты. Строения признали самостроем и постановили снести. Однако киоски продолжают работать с нарушением санитарных и эпидемиологических норм, сообщает Следственный комитет.

Управление СК РФ по Челябинской области по этому факту возбудило уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Ольга Воробьева