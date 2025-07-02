Агропромышленный холдинг «Таврос» возглавила Валерия Плотникова

Исполнительным директором башкирской группы компаний «Таврос» назначена Валерия Плотникова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе холдинга. На этой должности топ-менеджер сосредоточится на повышении операционной эффективности предприятий, масштабировании управленческих практик и развитии ключевых бизнес-направлений агрохолдинга, говорится в пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Валерия Плотникова ранее занималась стратегическим управлением, организационным развитием, консалтингом и привлечением инвестиций.

Группа компаний «Таврос» основана в 2011 году предпринимателем Рустемом Миргалимовым. Основные активы холдинга расположены в Башкирии, в числе которых Башкирская мясная компания, Чишминский сахарный завод, мясокомбинат «Альшей мясо», растениеводческое предприятие «Башкир-агроинвест». Офис управляющей компании находится в Москве.

Идэль Гумеров