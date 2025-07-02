«Аэрофлот» доставит уфимца на Пхукет за 28 тысяч рублей из-за технического сбоя

Орджоникидзевский районный суд Уфы, а вслед за ним Верховный суд Башкирии обязали «Аэрофлот» доставить жителя Уфы на Пхукет и обратно за 28,2 тыс. руб., следует из опубликованных в картотеке дел решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как следует из материала дела, в октябре 2023 года истец через сайт уполномоченного агента авиаперевозчика приобрел по этой цене билеты на авиарейсы по маршруту Екатеринбург — Москва — Пхукет и обратно. Пассажиру выдали маршрутные квитанции электронных билетов, подтвердив тем самым, по мнению судов, совершение сделки. Однако позже «Аэрофлот» аннулировал билеты, сославшись на их некорректное оформление, о чем сообщил истцу по электронной почте, и вернул деньги.

Пассажир посчитал односторонний отказ от сделки незаконным и продолжил настаивать на путешествии, подав иск в Орджоникидзевский районный суд. «Аэрофлот» во встречном иске просил суд признать договор авиаперевозки недействительным.

Авиакомпания отмечала, что пассажир приобрел билеты по столь низкой стоимости из-за технического сбоя, так как ее работник, конвертировавший данные с тарифами, удалил часть информации из таблицы Excel. «Такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО "Аэрофлот"»,— заявлял ответчик по первоначальному иску.

Суд постановил, что поскольку ошибка произошла из-за действий сотрудника, а не технического сбоя, отказавшаяся обслужить пассажира авиакомпания нарушила права потребителя.

Суд первой инстанции обязал «Аэрофлот» доставить истца на Пхукет и обратно за 28,2 тыс. руб. в дату, которую он выберет в расписании полетов в течение года года с момента вступления в силу решения суда, а также взыскал неустойку, штраф и 20 тыс. руб. компенсации морального вреда. В удовлетворении встречного иска было отказано

Авиакомпания попыталась решение обжаловать и, поскольку в материалах дела не нашлось аудиозаписи заседания Орджоникидзевского районного суда Уфы, его решение было отменено. При этом Верховный суд Башкирии так же обязал «Аэрофлот» оказать услуги авиаперелета по спорной цене, выплатить компенсацию, неустойку и штраф пассажиру.

Наталья Балыкова