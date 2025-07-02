Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе в соцсети «ВКонтакте»

Челябинское УФАС России усмотрело признаки нарушения закона о рекламе со стороны сообщества в социальной сети «ВКонтакте» и возбудило дело, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство поступило обращение о возможном распространении рекламы услуг Центра проблемной стопы Podospecific в сообществе «Типичный Чебаркуль» с нарушением требований. Выяснилось, что пост разместили без соответствующей маркировки. При этом, как считает управление ФАС, публикация направлена на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей, а значит является рекламой.

Антимонопольный орган усмотрел в действиях сообщества нарушение законодательства, заседание комиссии для рассмотрения дела назначили на 30 июля.

Виталина Ярховска