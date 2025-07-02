На рыбинском «ОДК — Газовые турбины» сменился руководитель

Заместителем генерального директора ОДК Инжиниринг — управляющим директоров АО «ОДК — Газовые турбины» стал Эдуард Дивенко. Об этом сообщает издание «Черемуха» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «ОДК — Газовые турбины» Фото: Пресс-служба «ОДК — Газовые турбины»

С 2021 года руководителем предприятия был Сергей Мольков, который теперь стал советником генерального директора ОДК Инжиниринг. Господин Дивенко с 2021 года возглавлял службу сервиса в ОДК Инжиниринг. Как отметили в компании, за время его руководства выручка по сервисным контрактам выросли в три раза.

Акционерное общество «ОДК - Газовые турбины» занимается производством газотурбинного оборудования для нефтегазовых и энергогенерирующих компаний, энергоемких промышленных предприятий.

Алла Чижова