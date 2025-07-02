Полицейские Татарстана выявили 1,2 тысяч нарушений миграционного законодательства

В рамках профилактического мероприятия «Нелегал-2025» сотрудники МВД Татарстана выявили более 1,2 тыс. нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Более 700 случаев были связаны с нарушениями правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (ст. 18.8, 18.11, 18.20, 19.27, 20.25 КоАП РФ). Еще 82 инцидента — с осуществлением нелегальной трудовой деятельности. В отношении работодателей было составлено 98 протоколов.

Сотрудники полиции также установили 31 факт фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев. В результате было вынесено 64 решения об административном выдворении за пределы РФ, 54 случая — с принудительным помещением в специальное учреждение.

Диана Соловьёва