25% инвестиций Турции в Россию направляют в Татарстан

Более четверти инвестиций Турции в Россию направляются в Республику Татарстан. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает пресс-служба раиса.

Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота. Сейчас этот показатель составляет около 5,3 млрд долларов.

Реджеп Эрдоган отметил вклад Татарстана в развитие отношений России со странами исламского мира и попросил Рустама Минниханова продолжать поддерживать совместные татарстано-турецкие проекты. Раис Татарстана поблагодарил президента Турции за внимание к развитию сотрудничества между регионами.

Диана Соловьёва