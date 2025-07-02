На курорте «Губаха» началось строительство дуплекс-коттеджей

В Губахинском округе в рамках проекта по развитию горнолыжного курорта «Губаха» началось возведение номерного фонда. Как сообщают в госкорпорации «Туризм.РФ», на стройплощадке уже ведутся работы по устройству фундамента для новых дуплекс-коттеджей. На участке обустроены временные дороги и стройгородок. Выполнены работы по присоединению к инженерным сетям. Строительство автомобильной дороги планируется завершить к ноябрю 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

На территории курорта «Губаха» планируется построить трехзвездочную гостиницу и восемь дуплекс-коттеджей с общим фондом 120 номеров, горнолыжно-развлекательный комплекс с канатной дорогой, спа-центром и прокатом оборудования.

Горнолыжный центр «Губаха», построенный в 1985 году, долгое время находился в управлении муниципалитета. В 2015 году комплекс на 25 лет передали в концессию пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину. В 2022 году в реновации горнолыжного курорта приняла участие госкорпорация «Туризм.РФ», став стратегическим партнером инвестпроекта. Развитие объекта запланировано нацпроектом «Туризм и гостеприимство». Комплекс должен стать всесезонным горнолыжным курортом. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию новых объектов курорт сможет ежегодно принимать до 450 тыс. человек.