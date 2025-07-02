В аэропорту Челябинска задержали и отменили вылет трех рейсов

Запланированный на 2 июля рейс авиакомпании S7 Челябинск — Новосибирск отменен. Кроме того, задерживается вылет еще двух рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

По данным пресс-службы новосибирского аэропорта, из-за неблагоприятной погоды — сильного тумана 2 июля задерживается прилет более 40 самолетов. Четыре рейса из Красноярска, Кемерова, Норильска и Челябинска отменены.

В аэропорту Челябинска 2 июля задерживается вылет рейса авиакомпании Red Wings в Казан. Самолет должен был улететь в 18:50, расчетное время — 20:00.

Также задержан вылет рейса Челябинск — Сочи авиакомпании Nordwind Airlines. С 19:25 время перенесли на 21:00.

Кроме того, 2 июля задерживается прилет в Челябинск четырех самолетов из Сочи и Норильска. Рейсы с юга России по расписанию прибывают в 13:20 и 17:25, новое время — 13:35 и 19:30 соответственно. Самолеты из Норильска авиакомпаний Red Wings и NordStar должны были прилететь в Челябинск в 18:00, но время перенесли на 19:15.