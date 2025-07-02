В Ульяновске суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 30 млн рублей директором организации

Ленинский районный суд Ульяновска признал виновной местную жительницу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

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По версии следствия и суда, 53-летняя директор и единственный учредитель ООО «Премьер-Дент» знала, что у нее нет реальной возможности исполнить обязательства договоров. Она «получала от знакомых и одного из юридических лиц денежные займы, обещая выплатить значительные суммы годовых или предоставляя в качестве залога не принадлежащее ей дорогостоящее имущество».

С марта 2020 года по декабрь 2021 года подсудимая своими действиями причинила ущерб на сумму более 30 млн руб. шести гражданам и микрокредитной компании.

Суд приговорил руководителя и учредителя коммерческой организации к трем годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.

Руфия Кутляева