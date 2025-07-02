Под Белорецком в столкновении кроссовера и фуры погиб житель Челябинской области

Сегодня утром в Белорецком районе в ДТП погиб 47-летний житель Челябинской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По данным ГАИ, авария произошла на 205 километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк: кроссовер Haval F7, которым управлял погибший, по касательной столкнулся с фурой IVECO. «После удара легковушка опрокинулась на проезжей части»,— говорится в пресс-релизе.

Водитель кроссовера скончался на месте, его пассажиры — супруга и двое детей — доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать под контролем прокуратуры.

Идэль Гумеров