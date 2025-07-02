В Уфе установят стелу с надписью «Ленинский район» за 1,3 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы по итогам аукциона заключит контракт на покупку и установку стелы на пересечении улиц Цюрупы и Революционной, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,3 млн руб. Аукцион назначен на 8 июля, контракт профинансирует бюджет города.

Стелу из металлического каркаса, обшитого алюминиевыми панелями, и постамента из стали необходимо поставить в течение пяти дней после заключения договора. На пьедестале должна быть надпись из объемно-световых букв: «Ленинский район», «#Любимая Уфа». Подсветка должна быть белой, отмечается в документации.

Майч Иванова