Семь домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без воды из-за аварии

Семь многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без холодного и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы. Отключение связано с утечкой на улице Степана Злобина, уточняют в пресс-службе ГУП РБ «Уфаводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без воды остались два дома на улице Минигали Губайдуллина и четыре — на Бакалинской.

Сроки устранения аварии не называются.

Идэль Гумеров