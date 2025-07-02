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Семь домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без воды из-за аварии

Семь многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без холодного и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы. Отключение связано с утечкой на улице Степана Злобина, уточняют в пресс-службе ГУП РБ «Уфаводоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без воды остались два дома на улице Минигали Губайдуллина и четыре — на Бакалинской.

Сроки устранения аварии не называются.

Идэль Гумеров