Семь домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без воды из-за аварии
Семь многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Зеленая роща остались без холодного и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы. Отключение связано с утечкой на улице Степана Злобина, уточняют в пресс-службе ГУП РБ «Уфаводоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Без воды остались два дома на улице Минигали Губайдуллина и четыре — на Бакалинской.
Сроки устранения аварии не называются.