В Оренбуржье возбуждено 19 административных и 2 уголовных дела о незаконной рубке леса

В текущем году в Оренбургской области возбуждено 19 административных и 2 уголовных дела по факту незаконных рубок лесных насаждений. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

К уголовной ответственности с начала года привлекли двух граждан по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Им назначили наказание в виде условного осуждения с возмещением вреда в размере более 277 тыс. руб.

Правительство Оренбургской области отмечает, что лесные массивы занимают лишь 47% площади области и являются частью уникальной природы степного региона. Оренбуржье относится к малолесным регионам, поэтому большое внимание уделяется сохранению лесов. На местах вырубок и пожаров высаживаются новые леса. В текущем году планируется высадить лесные насаждения почти на 1000 га.

Штрафы за незаконную вырубку деревьев составляют от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 20 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. руб. для юридических лиц.

Руфия Кутляева