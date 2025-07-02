В Энгельсском районе в ДТП с участием «Газели» погибла трехлетняя девочка

В Энгельсском районе Саратовской области в дорожной аварии погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 07:40 сегодня, 2 июля, около поворота на село Генеральское. Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Газель». Первым из них управлял 31-летний мужчина, вторым — 56-летний мужчина.

В ДТП погибла трехлетняя девочка из «Гранты». Пострадали водитель легковушки и трое его пассажиров — 29-летняя женщина, мальчик 2025 года рождения и девочка 2024 года рождения. Их доставили в лечебное учреждение.

Павел Фролов