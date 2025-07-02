В Самарской области на участке трассы М-5 ограничат скорость до 40 км/ч

В Самарской области с 7 июля 2025 года стартует ремонт моста через овраг Сухая Безымянка, который находится на 110-м километре автодороги М-5 «Урал» в направлении Оренбурга. Об этом сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках ремонта специалисты заменят деформационные швы и проведут ремонт сопряжения подхода к мосту. Для безопасности на участке введут ограничение скорости до 40 км/ч и светофорное регулирование движения. Работы на мосту будут проводиться до ноября 2025 года.

Георгий Портнов