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В Самарской области на участке трассы М-5 ограничат скорость до 40 км/ч

В Самарской области с 7 июля 2025 года стартует ремонт моста через овраг Сухая Безымянка, который находится на 110-м километре автодороги М-5 «Урал» в направлении Оренбурга. Об этом сообщает региональный минтранс.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках ремонта специалисты заменят деформационные швы и проведут ремонт сопряжения подхода к мосту. Для безопасности на участке введут ограничение скорости до 40 км/ч и светофорное регулирование движения. Работы на мосту будут проводиться до ноября 2025 года.

Георгий Портнов