В Югре разрешили купаться только на трех пляжах

Санитарно-эпидемиологические заключения и разрешения на купание в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) получили только три зоны отдыха с водоемами, сообщили в Роспотребнадзоре региона. Купаться можно только на трех озерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Положительные заключения по результатам проверок получили:

озеро Окунево в Советском районе — в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори»;

озеро Нершинелор в городе Белоярский — пляж в районе второй промзоны;

Озеро Сырковый Сор в Нефтеюганском районе — пляж с зоной отдыха в поселке Салым в районе улиц 55 лет Победы и Мира.

Кроме того, жители могут посетить бассейны и аквапарки.

Ирина Пичурина