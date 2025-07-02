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В Югре разрешили купаться только на трех пляжах

Санитарно-эпидемиологические заключения и разрешения на купание в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) получили только три зоны отдыха с водоемами, сообщили в Роспотребнадзоре региона. Купаться можно только на трех озерах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Положительные заключения по результатам проверок получили:

  • озеро Окунево в Советском районе — в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори»;
  • озеро Нершинелор в городе Белоярский — пляж в районе второй промзоны;
  • Озеро Сырковый Сор в Нефтеюганском районе — пляж с зоной отдыха в поселке Салым в районе улиц 55 лет Победы и Мира.

Кроме того, жители могут посетить бассейны и аквапарки.

Ирина Пичурина

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