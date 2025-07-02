В Югре разрешили купаться только на трех пляжах
Санитарно-эпидемиологические заключения и разрешения на купание в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) получили только три зоны отдыха с водоемами, сообщили в Роспотребнадзоре региона. Купаться можно только на трех озерах.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Положительные заключения по результатам проверок получили:
- озеро Окунево в Советском районе — в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори»;
- озеро Нершинелор в городе Белоярский — пляж в районе второй промзоны;
- Озеро Сырковый Сор в Нефтеюганском районе — пляж с зоной отдыха в поселке Салым в районе улиц 55 лет Победы и Мира.
Кроме того, жители могут посетить бассейны и аквапарки.