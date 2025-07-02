В Перми разрешили возведение дома на месте известного долгостроя

Краевое минимущество выдало разрешение девелоперу «Горизонт» на возведение многоквартирного жилого дома на месте долгостроя ЖК «Триумф. Квартал II». Компания группы — ООО СЗ «ОМД» — опубликовала проектную документацию на объект в Единой информационной системе жилищного строительства. Новый дом на месте незавершенного ЖК «Триумф. Квартал II» будет десятиэтажным, рассчитанным на 128 квартир. Жилая площадь новостройки составит 6,6 тыс. кв. м., нежилая — 669 кв. м. Дом строится в классе «комфорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

В июле 2023 года Фонд развития территорий (создан правительством РФ) разыграл на аукционе земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м с долгостроем ЖК «Триумф. Квартал II» на ул. Карпинского, 114. Степень готовности долгостроя на площадке составляла всего 2%. Территория подходит для размещения многоквартирных жилых домов. Обанкротившаяся группа «Классик», чьим проектом изначально являлся «Триумф. Квартал II», собиралась построить там 20-этажный жилой дом. При начальной цене лота 9,2 млн руб. «Горизонт» выиграл актив за 79 млн руб. В 2023 году участок перешел структуре группы ООО СЗ «ОМД».

Еще два участка с долгостроями ЖК «Триумф. Квартал II» по ул. Норильской, 2аа и 4аа (суммарно 5,8 тыс. кв. м) выиграли на торгах Фонда развития территорий компании девелопера «КМПроджект», подконтрольного бывшему акционеру Камабанка Дмитрию Левитину. На них «КМПроджект» планирует возвести жилой комплекс.