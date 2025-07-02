Бастрыкину доложат о расследовании дела о хулиганстве спортсменов в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу о нападении группы молодых спортсменов на жителей Стерлитамака. Ранее сообщалось, что подозреваемые «отрабатывают приемы борьбы» на случайных прохожих. Видеозапись об избиении людей появилась в социальной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные органы по Башкирии возбудили уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Майя Иванова