В Ульяновской области стартует суд по делу о ложном сообщении о похищении ребенка

Завершено расследование дела о заведомо ложном доносе о тяжком преступлении в Ульяновской области (ч. 2 ст. 306 УК РФ). В преступлении обвиняется 42-летняя жительница Новоульяновска. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 июня 2025 года обвиняемая узнала, что ее несовершеннолетний ребенок находится с отцом и его знакомой и из ревности позвонила в службу «112». Она сообщила, что знакомая сожителя якобы похитила ее дочь с применением насилия.

После этого обвиняемая написала заявление о похищении ребенка в правоохранительные органы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов