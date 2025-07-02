Денис Ирназаров переназначен сити-менеджером Агидели

Депутаты горсовета Агидели вчера избрали на пост главы городской администрации 36-летнего Дениса Ирназарова.

Господин Ирназаров уже работал сити-менеджером Агидели, в марте 2023 году сменив своего предшественникак в этой должности Фаниса Гильванова. В июне этого года срок заключенного с ним контракта истек.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на место главы администрации на новый четырехлетний срок претендовал еще один кандидат. Его имя не указано в пресс-релизе.

Идэль Гумеров