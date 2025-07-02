Житель Астрахани стал фигурантом дела об изнасиловании 21-летней девушки
Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.
Согласно релизу, утром 20 июня этого года фигурант изнасиловал 21-летнюю девушку в квартире одного из домов в Кировском районе Астрахани. Накануне в темное время суток он проследил за ее соседкой по квартире и под благовидным предлогом зашел в их жилище, после чего отказался уходить и остался на ночь.
Фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.