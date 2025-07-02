СКР контролирует расследование ситуации с неприспособленным для инвалидов домом в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с домом, не приспособленным для инвалидов в Оренбуржье. Отчет по этому вопросу представит в центральном аппарате руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в эфире федерального канала вышел сюжет о семье из Оренбурга, в которой после смерти супруга мать в одиночку ухаживает за двумя взрослыми детьми-инвалидами. Они проживают на втором этаже многоквартирного дома, не приспособленного для инвалидов, из-за чего не могут выйти на улицу.

Обращения в администрацию с просьбой помочь улучшить условия проживания не дали результатов. По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил Вячеславу Зудерману доложить о ходе процессуальной проверки и принятых мерах.

Георгий Портнов