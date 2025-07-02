Прокуратура добилась оборудования освещения около школы под Саратовом

Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал администрацию Аркадакского района Саратовской области устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи МОУ «СОШ № 2». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

О нарушениях прокурору Саратовской области Сергею Филипенко в ходе личного приема рассказала жительница Аркадакского района. После этого сотрудники надзорного ведомства провели выездную проверку. Выяснилось, что на перекрестке автодорог по ул. Кирова и Володарского в Аркадаке нет стационарного электрического освещения и дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Аркадакского района. При этом своевременно меры к устранению нарушений приняты не были. Надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию района оборудовать освещение и установить дорожный знак. Суд удовлетворил требования, нарушения устранены.

Павел Фролов