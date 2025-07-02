До конца июля в Томской области продлили особый противопожарный режим

В Томской области до 31 июля продлен особый противопожарный режим, действующий в регионе с 10 июня. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Мазур. Решение принято в связи с повышением пожарной опасности, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На этот период устанавливаются ограничения на использование зон отдыха, расположенных в лесах и вблизи них. Кроме того, запрещено разводить открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах.

С начала пожароопасного сезона в Томской области были ликвидированы 174 лесных пожара на общей площади более 2,4 тыс. га.

На данный момент в регионе действует два лесных пожара, сообщает областной департамент лесного хозяйства.

Александра Стрелкова