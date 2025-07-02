Главе СКР доложат о наезде самокатчика на пенсионера в Магнитогорске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после наезда электросамокатчика на пенсионера в Магнитогорске, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, поздним вечером 27 июня неустановленный местный житель на электросамокате во дворе у дома №35 по улице Труда сбил 76-летнего пешехода, двигавшегося попутно. После этого водитель скрылся, его разыскивают полицейские и сотрудники кикшеринговой компании. Пенсионера с травмами доставили в медицинское учреждение.

Следователи СУ СК России по Челябинской области возбудили в отношении самокатчика уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ).

Виталина Ярховска