Задержан житель Томской области, снимавший для спецслужб Украины военные объекты

Органами госбезопасности РФ задержан житель Томской области, оказывавший содействие представителям спецслужб и организаций Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял фотофиксацию военных объектов, расположенных на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов»,— говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2024 года были осуждены два жителя Томской области, переводившие деньги ВСУ на приобретения дронов-камикадзе, амуниции и военной техники. По ст. 275 УК РФ (госизмена) обвиняемые получили девять и восемь лет заключения с ограничением свободы на один год после освобождения.

Илья Николаев